Легализация криптовалюты позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым, заявил в эфире Радио Свобода заместитель начальника Департамента киберполиции Александр Гринчак.

«Что касается криптовалют, сейчас мы разработали ряд предложений, вынесли этот вопрос на уровень правительства и хотим криптовалюту легализовать, чтобы она была подконтрольна. С помощью этой валюты осуществляется немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и т.д.», - сказал Гринчак.

«Очень часто к нам обращаются с заявлениями о похищении криптовалют. Существуют мошеннические схемы, когда владелец электронного кошелька предоставляет доступ мошенникам к своим аккаунтам, и они переводят десятки тысяч долларов на другой кошелек. Этот вид преступления можно квалифицировать как мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники. Человек обманут, он перечислил какие-то электронные средства за какие услуги и взамен ничего не получил – это чистое мошенничество», - добавил заместитель начальника Департамента киберполиции.

Как сообщал ForUm, сейчас в Украине Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежными средствами. Этот вопрос никак не урегулирован на законодательном уровне.

В Службе безопасности Украину 1 февраля сообщили, что разоблачили группу граждан Украины и России, которая финансировала группировки «ДНР» и «ЛНР» путем конвертации криптовалют.