также в разделеОбщество
В Одесской области обнаружили опаснейший генотип вируса кори 12
«Украинский выбор»: Абсурдность обвинений журналистов Радио Свобода в адрес Медведчука очевидна 37
Муженко: Мы не собираемся форсировать Волгу 42
Суд перенес заседание по делу Бузины на 22 февраля 14
В «ДНР» заявили о задержании причастных к убийству «Гиви» 220
Шепелева с синяками на лице доставили в зал суда 100
Труханов продолжает продлевать себе отпуск 21
У Шепелева сломана челюсть, начало заседания суда задерживается 90
Бренд «Украина» за год подорожал на $12 миллиардов 42
У Шепелева нашли удостоверение «МГБ ДНР» 207
Суд рассмотрит апелляцию на приговор Крысину 1 марта 21
Экс-нардепа Шепелева задержали под Киевом 84
В ГМС работала схема по «ускорению» получения биометрики 52
АТО: Из-за обстрелов военный получил боевую травму 28
Активистка Femen разделась на Венском балу, чтобы «изгнать» Порошенко 259
8 февраля. Картина дня 44
Реестр работает: алиментщики начали гасить 10-летние долги 56
МИД протестует из-за недопуска врачей к Грибу 33

Легализация криптовалюты позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым, заявил в эфире Радио Свобода заместитель начальника Департамента киберполиции Александр Гринчак.

«Что касается криптовалют, сейчас мы разработали ряд предложений, вынесли этот вопрос на уровень правительства и хотим криптовалюту легализовать, чтобы она была подконтрольна. С помощью этой валюты осуществляется немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и т.д.», - сказал Гринчак.

«Очень часто к нам обращаются с заявлениями о похищении криптовалют. Существуют мошеннические схемы, когда владелец электронного кошелька предоставляет доступ мошенникам к своим аккаунтам, и они переводят десятки тысяч долларов на другой кошелек. Этот вид преступления можно квалифицировать как мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники. Человек обманут, он перечислил какие-то электронные средства за какие услуги и взамен ничего не получил – это чистое мошенничество», - добавил заместитель начальника Департамента киберполиции.

Как сообщал ForUm, сейчас в Украине Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежными средствами. Этот вопрос никак не урегулирован на законодательном уровне.

В Службе безопасности Украину 1 февраля сообщили, что разоблачили группу граждан Украины и России, которая финансировала группировки «ДНР» и «ЛНР» путем конвертации криптовалют.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги