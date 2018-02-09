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Власти Южной Кореи не смогли убедить рестораны Пхенчхана убрать из меню блюда из собачьего мяса на время проведения Олимпийских игр, сообщает 112 Украина со ссылкой на Fox News.

Только два заведения из 12 согласились на просьбу властей, которые пообещали компенсировать материальный ущерб.

«Это вопрос, который должно решить правительство. Мы надеемся, что это не повлияет на репутацию Игр и провинции, и будем поддерживать работу местных властей по мере необходимости. Кроме того, собачье мясо не будет подаваться в любом месте проведения Олимпиады», — заявили в оргкомитете Игр-2018.

Отмечается, что на подготовку Пхенчхана к Олимпиаде-2018 было потрачено несколько миллионов долларов.

 
ForUm

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