Австрия готова рассмотреть участие своих военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц на совместной с Петром Порошенко пресс-конференции в Вене, передает Европейская правда.

Он отметил, что Австрия поддерживает идею размещения миротворцев ООН на Донбассе и готова помочь в ее реализации.

«Я понимаю, что пока до этого дойдет, нужно осуществить очень много шагов. Но я рад, что это желание существует с украинской стороны. Мы для воплощения этого желания, конечно, готовы помочь», - отметил Курц.

Он подчеркнул, что Австрия готова обсудить свое участие в миссии, если от Украины поступит такая просьба.

«Как только эта миротворческая миссия будет создана, будет решаться вопрос относительно стран-участников миссии. И если с украинской стороны будет просьба или желание, чтобы Австрия тоже присоединилась или предоставила какую-то помощь, то мы со стороны федерального правительства проведем обсуждение», - сказал Курц, добавив, что в прошлом Австрия принимала участие в таких миссиях.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко надеется, что миротворческая миссия ООН будет введена на Донбасс в 2018 году.