также в разделеПолитика
Социалистическая партия Украины объявила Киву вне закона 34
У Саакашвили заявляют, что спецназовцы пытались задержать его в гостинице 36
Раде предлагают уволить Данилюка 48
Розенблату тоже разрешили снять электронный браслет 24
Медведчук: Украина не просто падает в западных рейтингах, а рискует оказаться на самом «дне» 61
Гройсман о военных пенсионерах: Есть те, кто не видел, что такое война 80
Фракция Ляшко прогуляла заседание Рады ради пикета Сейма Польши 48
Федеральное агентство Германии поддержало позицию Медведчука по Донбассу 165
Венгрия таки заблокировала комиссию Украина-НАТО 120
Гройсман: Украина еще не прошла точку невозврата 57
В Венгрии опровергли договоренности с Украиной по языковому вопросу 81
Парализованная Рада: Нардепы уехали на молитвенный завтрак к Трампу 109
ЕСПЧ присудил выплатить Афанасьеву за пытки две тысячи евро 63
Экс-генпрокурор стал членом БПП 54
Парубий пригрозил опубликовать фамилии прогульщиков в «Голосе Украины» 37
Рада ввела уголовную ответственность за доведение до самоубийства 57
Свидетель: Янукович хотел вылететь в РФ из Донецка 68
Луценко: Нет такого политика, который может дать мне команду 40

Австрия готова рассмотреть участие своих военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц на совместной с Петром Порошенко пресс-конференции в Вене, передает Европейская правда.

Он отметил, что Австрия поддерживает идею размещения миротворцев ООН на Донбассе и готова помочь в ее реализации.

«Я понимаю, что пока до этого дойдет, нужно осуществить очень много шагов. Но я рад, что это желание существует с украинской стороны. Мы для воплощения этого желания,  конечно, готовы помочь», - отметил Курц.

Он подчеркнул, что Австрия готова обсудить свое участие в миссии, если от Украины поступит такая просьба.

«Как только эта миротворческая миссия будет создана, будет решаться вопрос относительно стран-участников миссии. И если с украинской стороны будет просьба или желание, чтобы Австрия тоже присоединилась или предоставила какую-то помощь, то мы со стороны федерального правительства проведем обсуждение», - сказал Курц, добавив, что в прошлом Австрия принимала участие в таких миссиях.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко надеется, что миротворческая миссия ООН будет введена на Донбасс в 2018 году. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги