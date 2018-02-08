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За первые дни работы Единого реестра должников по уплате алиментов наблюдается погашение 10-летних задолженностей.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Открытый реестр должников – не только действенный инструмент защиты прав украинцев, но и «лакмусовая бумажка» гражданина: хочешь построить карьеру или сохранить хорошую репутацию - не попадайся на доску позора», - написал он в Facebook.

«Уже в первые дни работы открытого Минюстом реестра мы можем наблюдать погашения задолженностей по уплате алиментов 10ти-летней давности», - подчеркнул министр.

Напомним, 6 февраля в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.  
ForUm

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