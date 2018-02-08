Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным отказом Российской Федерации допустить украинских врачей к незаконно удерживаемому в России Павлу Грибу, а также игнорированием многочисленных обращений Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону по поводу получения актуальной информации о состоянии его здоровья. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

«Ухудшение состояния здоровья Павла Гриба в заведении содержания и неоказание медицинской помощи расцениваем как форму давления на него для получения необходимых следствию показаний», - подчеркнули в ведомстве.

Такие действия демонстрируют игнорирование российской стороной не только решения Европейского суда по правам человека № ECHR-LE2.3R от 6 октября 2017 года, но и основополагающих прав человека.

«Требуем немедленно допустить украинских или иностранных врачей к Грибу для оценки состояния его здоровья и необходимых медицинских рекомендаций», - говорится в заявлении.

В МИД также призвали международных партнеров усилить дипломатическое давление на Российскую Федерацию и выступить в защиту жизни, безопасности и прав граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории России.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

В конце ноябре 2017 после пяти писем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека информацию о соблюдении прав Гриба. Она заявила, что «состояние здоровья Гриба оценивается врачами-специалистами как удовлетворительное».