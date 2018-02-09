Должностные лица подразделений Государственной миграционной службы в Киеве и Черкасской области в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с выдачей биометрических паспортов.

Также задержанных подозревают в масштабной коррупции и наркобизнесе, сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

«Пользуясь служебным положением, должностные лица определенных структурных подразделений ГМС наладили коррупционные схемы по отмыванию денег с руководителями частных учреждений, занимавшихся ускорением выдачи загранпаспортов», - говорится в сообщении.

Ее суть заключалась в следующем: по законодательству, чтобы получить биометрический паспорт, гражданин должен зарегистрироваться в электронной очереди, сформировать необходимый пакет документов в подразделении ГМС и официально оплатить квитанцию ​​в размере 557,32 гривен или 800,32 гривен – в зависимости от желаемого срока получения документа.

Разоблаченные должностные лица ГМС, договорившись предварительно с «партнером» - субъектом хозяйствования – предоставляли его клиентам возможность получить биометрический паспорт в обход электронной очереди в кратчайшие сроки, однако по значительно завышенной стоимости.

Так, изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня «стоило» заказчику 3 тысячи гривен, а за 1-2 рабочих дня - 11 тысяч гривен. Таким образом, служащие не только получили незаконные доходы благодаря спланированным спекуляциям, а я и искусственно создали серьезные очереди для желающих получить биометрический паспорт в подразделениях миграционной службы. Как результат – бюджет государства недополучил сотни тысяч гривен.

Оперативники внутренней безопасности установили ​​причастность к преступным схемам отдельных руководителей территориальных подразделений ГМС в Киеве и Черкасской области, где заговорщики организовали самую масштабную «работу». Кроме того, задокументировано почти 20 субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляли возможность платежеспособным клиентам получить вне очереди необходимый документ в отделах миграционной службы.

За время нелегального «сотрудничества» с бизнесменами разоблаченные должностные лица изрядно приумножили свое состояние. Так, начальник одного из отделов ГМС в Киеве, работая в должности менее года, позволил себе приобрести автомобиль премиум-класса.

Стоит отметить, что этого же чиновника и его сообщника – посредника с клиентами – оперативники внутренней безопасности НПУ уличили в причастности к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков различных видов.

Силовики провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и ​​по месту жительства должностных лиц ГМС, а также по адресам расположения уличенных предприятий.

Во время мероприятий изъята доказательная документация, черновые записи и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности. Восемь человек задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению причастности других работников ГМС к коррупционным схемам и привлечения их к уголовной ответственности.