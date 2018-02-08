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Сторона защиты Геннадия Афанасьева, который был одним из фигурантов «дела Сенцова», готовит еще две жалобы против России в Европейский суд по правам человека. Об этом Афанасьев рассказал Крим.Реалии.

«Сегодня мы победили в двух жалобах, но уже готовятся на подачу еще две. Я надеюсь, они будут не последние. Во время заключения было много моментов, но не со всеми кейсами мы можем идти в ЕСПЧ», - сказал Афанасьев.

По его словам, решение ЕСПЧ удовлетворить две его предыдущих жалобы подтвердили его показания о нарушении прав человека в России.

«Я очень долго к этому шел. Еще в тюрьме я фиксировал все факты правонарушений, касающихся меня и людей рядом. Это, конечно, никому не нравилось, и за это пришлось страдать. Сегодня суд подтвердил все мои слова и все мои показания», - заявил он.

По словам Афанасьева, он остался доволен суммой компенсации.

«ЕСПЧ присудил две тысячи евро. Для людей, которых пытают и нарушают их права, по сравнению с другими возмещением, это абсолютный мизер», - сказал он.

8 февраля Европейский суд по правам человека удовлетворил две жалобы защиты Афанасьева на условия перевозок в тюремных транспортных средствах Федеральной службы исполнения наказаний России и присудил ему денежные компенсации.

Ранее Афанасьев рассказывал о пытках и побоях в российском заключении. Он утверждает, что его под пытками заставили оговорить других крымчан – Олега Сенцова и Александра Кольченко, которых в России приговорили к 20 и 10 годам колонии соответственно.

В декабре 2014 года Московский горсуд приговорил Афанасьева к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по обвинению в «терроризме».

Геннадий Афанасьев и еще один украинец Юрий Солошенко вернулись в Украину с российского заключения 14 июня 2016. Их обменяли на одесситов-представителей СМИ - Елена Глищинскуу и Виталия Диденко, обвиняемых в сепаратизме. Они были среди организаторов и активных участников так называемой «Народного совета Бессарабии».
ForUm

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