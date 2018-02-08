Бывший генпрокурор Виталий Ярема вступил в партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Как сообщает пресс-служба политсилы, он избран заместителем председателя Киевской территориальной организации партии.

«Виталий Григорьевич имеет большой управленческий опыт, активную гражданскую позицию и принимал активное участие в Революции достоинства. Я вижу Виталия Григорьевича на посту своего заместителя в территориальной организации партии», – заявил председатель Киевской территориальной организации партии «БПП «Солидарность» народный депутат Игорь Кононенко.

Ярема будет курировать политико-правовое направление.

Виталий Ярема – бывший начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве (2005-2010), генерал-лейтенант милиции в отставке. С 19 июня 2014 по 10 февраля 2015 года занимал должность генерального прокурора Украины.