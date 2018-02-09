Еще четыре-пять лет назад у Департамента консульской службы (ДКС) МИД была – будем говорить откровенно – не очень хорошая репутация. Как, собственно, и у всей украинской консульской системы. Порой это было заслуженно (за рубежом живет и работает немало граждан Украины, и не у всех был хороший опыт общения с консулами), порой – просто не хватало информации о позитиве (консулы и раньше многим помогали, но это оставалось неизвестным). А что касается оформления виз для въезда в Украину – с позитивом еще сложнее. Здесь украинское государство только критиковали.

За последние годы произошло немало изменений. ДКС превратился в публичную структуру. Визовые правила изменились. В конце концов, после безвиза с ЕС стало больше и позитивных новостей о поездках украинцев за границу.

Но вопросы остаются. Чтобы получить ответы на них, Европейская правда встретилась с директором ДКС МИД Сергеем Погорельцевым.

За полтора часа интервью мы услышали немало – и о возможности возобновления визового режима с Великобританией, и о планах относительно новых безвизовых стран, и о выдаче украинских виз, и о помощи путешественникам – вплоть до финансовой помощи тем, кто остался без денег.

Но начали разговор мы, конечно же, с вопроса безвизового режима с ЕС.

Отказов во въезде в ЕС было всего несколько десятков

– Безвизовый режим с Евросоюзом действует уже почти восемь месяцев. Что показал этот срок? Какие есть сложности и успехи?

– Ключевое достижение – это само по себе введение безвиза. Это трудно переоценить, учитывая, что безвизовый диалог с ЕС начался еще в 2008 году. Это огромное достижение, не только политическое, но и практическое.

Почти 400 тысяч граждан уже воспользовались безвизом, и существенных проблем нет. Есть определенное количество отказов во въезде, но, по нашим данным, все они – мотивированные.

Число отказов во въезде за все восемь месяцев – это всего лишь десятки, даже меньше сотни!

– По каким причинам украинцам чаще всего отказывают во въезде по безвизу?

– Таких причин несколько. Большинство таких случаев – это превышение допустимого срока пребывания в стране или в Шенгенской зоне. Например, человек раньше ездил по шенгенской визе, отбыл свой срок в 90 дней, а потом поехал уже в рамках безвиза, решив, что с новым биометрическим паспортом дни можно считать с нуля. Но это не так, подсчет дней пребывания ведется в любом случае.

То есть принцип 90/180 действует вне зависимости от смены паспорта.

Есть также категория людей, которым запрещен въезд в ЕС. Еще есть те, кто не подтвердил цель поездки.

– Или цель недостаточно доказана...

– На самом деле это означает: пограничник считает, что цель поездки не соответствует заявленной.

Хотя, напомню, перед началом действия безвиза в обществе были опасения, что будут требовать справки и выписки из банка. Но они не оправдались – этого, как правило, никто не требует.

– Количество отказов во въезде – важный показатель, поскольку он формально может стать основанием для запуска процедуры приостановления безвиза. Поэтому хорошо, что эта цифра низкая. А что с другими показателями?

– Здесь все четко (Погорельцев зачитывает распечатку соответствующей директивы ЕС).

Есть несколько причин, по которым ЕС может временного прекратить действие безвизового режима. Первая – существенное увеличение случаев отказа во въезде в ЕС на границе. Этого не происходит.

Вторая – значительный рост количества граждан, нелегально находящихся на территории государства-члена ЕС. Такой негативной статистики у нас тоже нет. Третья – значительный рост количества просьб о предоставлении убежища. Какой-либо информации, которая бы нас беспокоила, от наших партнеров не поступает.

Итак, по всем миграционным критериям Украина не дает оснований говорить, что безвизовый режим будет приостановлен.

Следующий критерий – снижение уровня сотрудничества страны с ЕС в сфере реадмиссии, здесь у нас тоже порядок. Еще один триггер – рост рисков для общественного порядка или внутренней безопасности государства-члена, в частности, существенный рост количества тяжких преступлений или террористических преступлений в третьей стране, то есть в нашем случае – в Украине. Здесь, надеюсь, также угроз не будет.

И последнее – отход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим. Об этом критерии вам известно.

– Вы говорите, что нет данных об украинцах, оставшихся в ЕС нелегалами. А посол Франции заявляет о другом.

– Я видел это интервью. Это – единственный негативный сигнал, который мы получили за месяцы безвиза, наше посольство во Франции занимается этим вопросом. Мы попросили французских коллег предоставить больше информации.

– Что-нибудь получили?

– Нет. Пока цифр нет. И я не думаю, что мы получим цифры, которые грозили бы приостановлением безвиза.

До Brexit визовые отношения с Украиной пересматривать не будут

– Вместе с тем, до сих пор есть страны, с которыми у украинцев есть визовые проблемы.

– Я предпочел бы не употреблять слово «проблемы». Мы за последнее время не получили ни одного обращения граждан по поводу немотивированных отказов. Но есть статистика, которая говорит сама за себя.

Наибольший процент отказов – это Канада, около 30%, и Великобритания – 14%. Это данные за 2017 год.

– По-моему, раньше уровень отказов британцев был еще выше.

– А сейчас – 14%. Это официальная информация.

– Большая проблема в случае с Британией – это сроки оформления визы. Нередко они возвращают паспорт, когда виза уже не нужна, потому что самолет улетел, билеты сгорели и так далее.

– В последнее время Великобритания сократила срок оформления виз – как правило, это занимает до 10-15 дней рабочих дней. Это та информация, которую нам предоставляют британцы. Но, как вы знаете, в Украине действует визовый центр, а сами визы оформляются в Варшаве. Это тоже отнимает дополнительное время.

– Тем не менее, проблема есть. Возможно, люди к вам не обращаются, но даже среди общих знакомых есть пострадавшие. Мы поднимаем этот вопрос в диалоге с Британией?

– Да, этот вопрос обсуждается в рабочем порядке. Собственно, я думаю, что результатом этих обсуждений и стало некоторое сокращение срока оформления виз. Что касается процента отказов, то у каждой страны – своя миграционно-визовая политика, которая определяется национальными интересами, вопросами безопасности. В то же время, мне кажется, что если человек подал все необходимые документы и подтвердил цель поездки, соответствует критериям и уже ждет самолет, то он должен получить визу.

То есть, конечно, нам бы лучше сократить и этот процент, и срок обработки документов.

– Украина еще в 2005 году отменила визы для британских граждан. Украинцы явно не представляют миграционной опасности для Великобритании, но ситуация с визами для наших граждан из года в год остается непростой. Можем ли мы в ответ возобновить визовый режим для британцев или ввести сбор на границе?

– Надо понимать, что ситуация с британскими визами вряд ли изменится до марта 2019 года, то есть до тех пор, пока Британия не завершит выход из ЕС.

В то же время мы изучаем вопрос о восстановлении визового режима.

Есть ряд интересных предложений от нашего посольства по организации или разработке «дорожной карты» работы с Великобританией в этом направлении. Эти материалы тщательно изучаются.

Но, конечно, прямо сейчас мы даже гипотетически не рассматриваем введение визового режима.

– Даже с получением виз в аэропорту?

– Сейчас мы реально не рассматриваем ни вариант с получением визы в посольстве, ни visa on arrival. Но это не значит, что мы не думаем о том, как нам действовать дальше.

Почему так? По одной причине. Для нас очевидно, что до Brexit вопрос пересмотра визовых отношений с Украиной не будет рассматриваться британской стороной, он не появится в повестке дня – им просто не до того. Мы получили четкий сигнал по этому поводу.

В то же время мы будем думать над этим и работать с британскими коллегами. И у меня есть большая надежда, что мы сможем вплотную подойти к вопросу визовой либерализации со стороны Великобритании.

– Вы слышали заявление посла Джудит Гоф о том, почему она поддерживает сохранение визового режима? Она ссылалась на отдельные случаи, когда паспорт Украины получал (или мог получить) иностранец, у которого нет на это права. Является ли это легитимной причиной для отказа от переговоров о безвизе?

– Я думаю, что Британия не ведет с нами переговоры о визовой либерализации потому, что они просто определили для себя такой алгоритм, который не предусматривает таких переговоров до решения вопроса членства в ЕС. А мотивация... Оставим это на усмотрение британской стороны.

100 безвизовых стран – это реальная цель

– Украина сейчас ведет переговоры о безвизе с другими странами?

– Да, конечно. Безвизовый режим с ЕС открыл для нас 34 европейские страны; на данный момент есть 85 стран, куда можно ехать, не получая визу. Сейчас мы тщательно прорабатываем вопрос введения безвизового режима со странами так называемого шенгенского «белого списка» – то есть имеющими право безвизового въезда в ЕС.

Вы знаете, что уже есть успехи: заработал безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Это, я считаю, большое достижение. Одностороннее решение о введении безвизового режима приняла Коста-Рика, подписан договор с Антигуа и Барбуда. Япония ввела ряд визовых упрощений. Мы заключили соглашение о безвизовых поездках с Албанией – раньше с их стороны было одностороннее решение, а мы закрепили его соглашением, то есть получили уверенность, что безвиз действует на постоянной основе.

– Есть ли смысл ждать безвизовых новостей в ближайшее время?

– По «белому шенгенскому списку» мы работаем практически со всеми странами, и могу заверить, что результаты будут. В частности, мы ведем переговоры с государствами Персидского залива – это Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия.

Мы ставим целью взаимную отмену визовых требований с Колумбией, Уругваем и Перу. В Перу введен безвиз для украинцев в ​​одностороннем порядке; соглашение позволит зафиксировать это на двусторонней основе. Есть проекты соглашения о безвизовом режиме с Багамскими островами, Вануату, Кирибати, Маршалловыми островами, Палау, Самоа, Соломоновыми островами, Тринидадом и Тобаго. Из больших по размеру стран – Мексика, Таиланд.

Это не значит, что везде будет именно безвиз.

К примеру, с Катаром речь идет о получении визы по прибытию, в аэропорту. Но процесс пошел.

– С Мексикой безвиз реалистичен?

– С Мексикой это пока не представляется реалистичным. Но безвиз с Эмиратами тоже не считали очень реалистичным. Нам предлагали отменить визы для дипломатических, служебных и специальных паспортов, мы готовили именно такой проект, но потом решили рискнуть.

Я не шучу, риск был. Это было перед визитом президента; повысив ставки, мы могли не подписать вообще никакого соглашения. Но в конце концов вышли на договоренность о подписании, по сути, в момент визита с участием президента.

Я об этом рассказываю, чтобы объяснить:

после безвиза с ЕС мы действительно можем претендовать на большее.

Если раньше на переговорах с отдельными странами мы были просителями, то сейчас можем договариваться на равных.

Добавлю, что мы также рассчитываем получить безвизовый режим для заморских территорий и департаментов Франции и Нидерландов.

– В 2018 году эти территории станут безвизовыми?

– Да, мы рассчитываем на результат в ближайшее время. Мы делаем все возможное, чтобы достичь «цифры 100», которую назвал президент, то есть чтобы украинцы с биометрическими паспортами смогли путешествовать без виз в 100 стран мира. И этого реально достичь.

Да, это амбициозная цифра, но надо ставить перед собой максимальную планку.

Я не говорю, что у нас все идеально

– Как мы меняем визовый режим для граждан других государств? Visa on arrival, электронные визы, визы в посольствах – к чему мы идем?

– В ближайшее время будет введена электронная виза – для всех стран, которые не входят в список государств миграционного риска. Параллельно уменьшается количество виз, оформляемых в аэропортах, то есть Visa on arrival. А для стран миграционного риска остается оформление виз в посольствах, сейчас таких стран 70.

– Правильно ли я понимаю, что с введением электронных виз мы собираемся полностью отойти от Visa on arrival?

– Мы не планируем ликвидировать консульские пункты в аэропортах, такая опция сохранится.

Сейчас мы существенно усовершенствовали работу консулов ​​в аэропортах. Надо признать – когда мы только ввели механизм визы в аэропортах, не все было хорошо.

– Приходилось ждать по 4-5 часов, были и такие жалобы.

– Жалобы были, а вот подтверждения они не нашли. Мы разбирались с каждым случаем, 4-5 часов ожидания не было. Но несколько часов порой действительно приходилось ждать. Сейчас мы отработали алгоритмы работы так, что даже в пиковые моменты время ожидания не превышает часа.

– Как будет работать электронная виза?

– Она поступает на мейл, ее нужно самому распечатать на принтере и привезти на паспортный контроль. Просто загрузить в телефон не получится – пограничникам нужна распечатка. В частности, поэтому мы на первом этапе не будем даже уменьшать количество наших сотрудников в аэропортах, чтобы они, например, помогли распечатать эту визу.

Электронная виза будет только одноразовой, она будет выдаваться сроком до тридцати дней, стоимость – $65.

– Что мешает так же оформлять и многоразовые визы?

– Сначала мы должны посмотреть, как будет работать система. Это не единоличное решение МИД. Это также требует согласия компетентных органов (в частности, СБУ и ГМС. – ЕвроПравда). Стоимость визы мы также не определяем единолично. Но я, честно говоря, не вижу большой проблемы в стоимости визы в $65.

– Visa оn arrival значительно дороже. Это – одна из самых одноразовых виз в мире.

– Сейчас это 2550 гривен. Но я повторяю, не мы сами определяем цену.

– Есть немало стран значительно богаче нас, некоторые из них даже отменили визы для украинцев – а Украина сохраняет для них визы. Зачем?

– Уровень жизни в зарубежных странах не является решающим при принятии решения о безвизовом режиме с ними. Прежде всего, это наши национальные интересы и вопросы безопасности.

– Просто есть такой лозунг – «Украина открыта для мира». Но мы сами доказываем, что не очень-то и открыта.

– Нет, она открыта для значительного числа стран мира. Но вопрос безопасности очень важен.

– Ну зачем нам визы для Малайзии или Сингапура? Какие тут проблемы безопасности?

– Это вопрос не совсем по адресу. Это не наша инициатива.

Мы тоже исходим из того, что чем более Украина открыта, чем проще ее посетить, тем лучше. Но мы будем все время возвращаться к вопросу безопасности. Этим в Украине занимаются другие органы.

– Вернемся к странам миграционного риска. Посольства у нас есть далеко не везде. Человек, который хочет получить украинскую визу, вынужден минимум дважды лететь в другую страну в наше консульство, чтобы сдать и забрать документы. Это же нонсенс!

– Для этих стран электронной визы, безусловно, не будет. Но у нас есть определенные мысли, как упростить ситуацию для этих граждан.

Мы сейчас разрабатываем систему «электронного консула». Человек сможет подать все документы в электронном виде и только потом – прибыть на собеседование, которое обязательно для стран миграционного риска. Также мы постоянно мониторим консульские округа, то есть то, куда гражданину той или иной страны удобнее подаваться на визу.

– Зачем вообще это жестко закреплять? Почему гражданин Шри-Ланки не может пойти в посольство Украины в условной Варшаве и подать документы там?

– Это также не только наше решение. Мы учитываем мнение других органов власти, ответственных за безопасность. Есть определенные нюансы, которые я не могу выносить на широкое обсуждение.

– Вы ловили кого-то из консулов ​​на коррупции при выдаче виз?

– Нет. И я вообще не считаю корректным использовать слово «коррупция». Не было ни одного судебного решения, которое бы это подтверждало.

Конечно, я не говорю, что у нас во всех странах все идеально. Это было бы не совсем честно.

У нас за рубежом работает по штатному расписанию 269 консулов. Мы сами заинтересованы в том, чтобы они работали безупречно. К большинству из них нет никаких замечаний, но есть единичные случаи ненадлежащего исполнения консулами должностных инструкций.

Например, в странах миграционного риска консул, выдающий визу, должен получить согласование или отсутствие возражений в «компетентных органах». Был случай, когда такой проверки не было ​​или она проводилась уже после факта оформления визы. Консулу объявлено неполное служебное соответствие. Другие эпизоды не были такими серьезными, но несколько человек получили выговоры.

– А были ли сигналы, что консул намекал на возможность взятки?

– Когда нам поступают жалобы, или когда в СМИ появляются такие истории, мы все такие сигналы прорабатываем. Поверьте, эта работа сейчас приобрела системный характер, раньше такого не было. У нас отработан алгоритм, как получить информацию по каждому конкретному случаю. И я считаю, что мы сейчас делаем максимум. Но это – единичные жалобы, ни по одной из них нет доказанных фактов.

Это – дебют МИД

– На какую помощь могут рассчитывать граждане Украины, которые, выехав за границу, оказались в сложной ситуации?

– Для таких людей мы сейчас создали систему, которая называется ДРУГ – «добровольная регистрация украинских граждан».

Ее суть такова: гражданин Украины, который едет в другую страну – на отдых или в командировку – перед поездкой может зайти на сайт МИД или скачать мобильное приложение и оставить информацию о себе. В случае какой-то чрезвычайной ситуации у нас будут контакты граждан, находящихся в этой стране. Мы можем им, к примеру, сообщить, где сбор для эвакуации, что надо делать, а чего лучше не делать.

Конечно, это больше ориентировано на регионы повышенного риска, но, в конце концов, землетрясение или наводнение может произойти где угодно. И не обязательно речь идет о стихийном бедствии – человек может попасть в какую-то другую неприятную ситуацию. Эта программа даст контакты консула и т.п.

Сейчас мы хотим максимально популяризировать этот проект. Баннеры с QR-кодом уже есть в международных аэропортах. Это дебют МИД в мобильных приложениях, система не так давно начала работать, но уже есть много граждан, которые зарегистрировались.

– Никто не жаловался, что это механизм контроля? «Большой брат следит за тобой».

– (смеется) Нет, я от вас впервые такое услышал. Но я думаю, что здесь нет никаких проблем.

Консул – это не тот, кто следит или собирает какие-то секретные данные, а тот, кто может помочь – это суть его работы.

– Чем именно он может помочь?

– Если речь идет о стихийном бедствии или чрезвычайном происшествии, то в первую очередь – это информация. Где не стоит находиться, какую зону надо немедленно покинуть, где пункты сбора для эвакуации, где находится консульское учреждение. Связь с консулом – это большое дело, ведь человек порой просто не знает, куда обращаться и что делать.

– Иногда бывает, что украли все деньги. Консул поможет?

– Да, у нас есть возможность помочь.

Это не означает, что человек потерял деньги, прибежал в консульство и ему сразу отсчитали пачку денег. Но есть определенный алгоритм действий консула в этой ситуации. Он включает финансовую помощь гражданам, попавшим в затруднительное положение. И, конечно же, есть рекомендации, как действовать, чтобы это не стало какой-то массовой практикой, когда туристы будут стоять в очереди и декларировать потерю денег.

Также у нас есть подробный алгоритм, как действовать, если гражданин Украины арестован. Это приобрело особое значение в последнее время, потому что в России некоторые наши граждане попадают за решетку.

– Не только в России, к сожалению. В Италии арестовали бойца АТО по обвинению в убийстве журналиста на Донбассе. Что с этим делом?

– Мы поднимаем этот вопрос на всех уровнях. На днях говорили об этом с министром иностранных дел Италии во время его визита в Украину.

У нас четкая позиция – гражданин Украины Виталий Маркив абсолютно невиновен. Мы передали итальянской стороне все материалы Национальной гвардии, которые ясно свидетельствуют о невозможности совершения инкриминированного ему преступления. В момент гибели итальянского журналиста он находился в зоне, откуда не проводилось никаких обстрелов, он вообще не владел таким оружием. Есть там и более специфические документы.

Мы делаем и будем делать все от нас зависящее для освобождения украинского гражданина, который абсолютно невиновен в этом деле.