Попытка осады Десятинного монастыря – это месть украинской «партии войны» за успешный обмен пленными, а также закономерный результат многолетней политики по дискредитации УПЦ, - пишет в блоге публицист Дмитрий Скворцов.

Он уверен, что после прихода новой власти все прошедшие четыре года украинские СМИ и политики планомерно занимались дискредитацией канонической Церкви на Украине при одновременной поддержке Киевского патриархата.

Православный публицист подчеркивает, что атака на Десятинный монастырь и другие враждебные акции – это месть за успешный обмен пленными, который организовали спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Минской контактной группе Виктор Медведчук при поддержке Украинской православной церкви.

«Когда дело дошло до возвращения украинских пленных домой, оказалось, что данный вопрос смогли успешно решить только Виктор Медведчук и каноническая Церковь», - убежден публицист.

«После декабрьского обмена украинских пленных на украинских же заложников авторитет организаторов обмена – спецпредставителя Украины по вопросам гуманитарного характера и УПЦ (Московского патриархата) - в украинском обществе резко возрос», - резюмирует Скворцов.

По его мнению, верующие являются организованной силой, что они неоднократно на деле доказывали за годы независимости Украины. «То, что верующие являются организованной силой, готовой по первому же набату встать на защиту святынь, показали и защита Киево-Печерской лавры в 1992 году, и защита Почаевской и Киево-Печерской лавр в 2014 году, и многое другое по всей Украине…», - напоминает публицист.

В субботу, 3 февраля 2018 года, в Киеве радикальные организации С14, «Свобода» и «Правый сектор» попытались провести акцию против Десятинного монастыря. Радикалы были остановлены силами тысяч верующих, которые собрались, чтобы защитить православную святыню.