ЦИК России в четверг завершил процесс регистрации кандидатов в президенты, по ее итогам за высший государственный пост продолжают бороться восемь человек – один самовыдвиженец и семь кандидатов от партий.

В бюллетене кандидаты должны быть перечислены в алфавитном порядке. Таким образом, бюллетень на выборах 18 марта будет выглядеть так:

Бабурин Сергей Николаевич («Российский общенародный союз»),

Грудинин Павел Николаевич (КПРФ),

Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР),

Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение),

Собчак Ксения Анатольевна («Гражданская инициатива»),

Сурайкин Максим Александрович («Коммунисты России»),

Титов Борис Юрьевич (Партия роста),

Явлинский Григорий Алексеевич («Яблоко»).

Обязательным условием для регистрации на выборах для самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий является сбор подписей избирателей.

Самовыдвиженцам необходимо было до 31 января сдать в ЦИК не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей, кандидатам от партий – не менее 100 тыс. и не более 105 тыс.

Выдвиженцы от парламентских партий от сбора подписей освобождены, поэтому кандидаты от ЛДПР Владимир Жириновский и от КПРФ Павел Грудинин первыми прошли процедуру регистрации.

Из 16 претендентов, собиравших подписи после выдвижения, сдали в ЦИК их только шесть, и все беспрепятственно прошли регистрацию. Ни у кого из сдавших подписи при проверке не было выявлено больше допустимых 5% брака.

Центризбирком РФ также утвердил текст избирательного бюллетеня. Напротив имени каждого кандидата приводятся его биографические данные: год рождения, место жительства, место работы и должность, членство в партии.

Выборы в РФ запланированы на 18 марта — день аннексии Крыма и Севастополя Россией.

