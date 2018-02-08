также в разделеОбщество
Военным-контрактникам компенсируют аренду жилья 9
Нацагентство по возврату активов заявило об угрозах неизвестных в «Гулливере» 14
Скворцов об осаде Десятинного монастыря: УПЦ мстят за успешный обмен пленными 26
Защита Януковича хочет вызвать еще более сотни свидетелей 18
Замана: Первые сообщения об обострении в Крыму поступили в январе 2014 года 48
В Польше назвали провокационным заявление Украинского института нацпамяти 44
Гайдук: Руководство ВМС изменило присяге в первые дни оккупации Крыма 73
Эксперт рассказал, когда в Украине может подешеветь бензин 33
Сытник: Представители власти сделали все, чтобы разрушить НАБУ 37
Обвинявшая Лазаренко экс-прокурор США отказалась стать аудитором НАБУ 23
Холодницкий: Антикоррупционный суд не заработает в этом году 37
Родственникам погибших на Майдане назначили досрочную пенсию 46
ГосЧС предупреждает о сильном ухудшении погоды 100
Сытник: Электронное декларирование находится под угрозой 59
В США разоблачили сеть киберпреступников, основанную украинцем 50
Янукович прокомментировал решение суда о заочном расследовании 74
Ситуация в зоне АТО обостряется, ВСУ сбили вражеский беспилотник 45
Автостраховку разрешили продавать через интернет 49

Басманный суд Москвы заключил под стражу генерального директора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Обстоятельства преступления пока не раскрываются, известно лишь, что в СИЗО коммерсанта заключили до 5 апреля. Защита уже обжаловала это решение.

Как писала газета Коммерсант, уголовное дело может быть связано с хищением части средств, выданных ИСД в виде кредитов российскими банками несколько лет назад. Деньги могли вывести через офшорные компании и похитить.

В декабре владельцы ИСД сообщили о потере контроля над активами на Донбассе (Алчевский металлургический комбинат и Алчевский коксохимический завод, а также предприятие «Экоэнергия»). Мкртчан заявил, что работа предприятий может идти исключительно в правовом поле Украины, однако сейчас это не представляется возможным.

По данным Ъ, Мкртчан также владел рядом предприятий на Кубани и несколькими футбольными клубами, в том числе краснодарским ФК «Кубань». Однако два года назад он передал акции увязшей в долгах команды властям края.

В начале 2010-х годов журнал Forbes оценивал состояние Мкртчана в 780 миллионов долларов, в 2012 году он был 13-м по богатству жителем Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги