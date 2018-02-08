Басманный суд Москвы заключил под стражу генерального директора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.



Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Обстоятельства преступления пока не раскрываются, известно лишь, что в СИЗО коммерсанта заключили до 5 апреля. Защита уже обжаловала это решение.

Как писала газета Коммерсант, уголовное дело может быть связано с хищением части средств, выданных ИСД в виде кредитов российскими банками несколько лет назад. Деньги могли вывести через офшорные компании и похитить.

В декабре владельцы ИСД сообщили о потере контроля над активами на Донбассе (Алчевский металлургический комбинат и Алчевский коксохимический завод, а также предприятие «Экоэнергия»). Мкртчан заявил, что работа предприятий может идти исключительно в правовом поле Украины, однако сейчас это не представляется возможным.

По данным Ъ, Мкртчан также владел рядом предприятий на Кубани и несколькими футбольными клубами, в том числе краснодарским ФК «Кубань». Однако два года назад он передал акции увязшей в долгах команды властям края.

В начале 2010-х годов журнал Forbes оценивал состояние Мкртчана в 780 миллионов долларов, в 2012 году он был 13-м по богатству жителем Украины.