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Президент Петр Порошенко звонит генпрокурору Юрию Луценко, когда интересуется делами и просит обсудить ситуацию, которая возникает. Об этом в интервью ТСН заявил Луценко, отвечая на вопрос, звонил ли глава государства с просьбами или закрыть дело или притормозить его.

«Нет, таких звонков никогда не было. Президент и тогда, и сейчас звонит по делам, просит обсудить ситуацию, которая возникает», – сказал Луценко. По его словам, президент также был в курсе процесса спецконфискации средств президента-беглеца Виктора Януковича в сумме 1,5 млрд долл.

«Да, он знал каждый наш шаг. И в силу своей компетенции интересовался всем. Что очень важно. Потом мы вместе с политиками, премьером, спикером, руководителями фракций (говорили. - Ред.) об использовании этих средств. Мне кажется это также президентская работа», – сказал Луценко.

Он подчеркнул, что «нет такого политика, который может звонить мне и дать команду или даже просьбу».

«Ни один телефон я не боюсь, ни один из этих звонков, которые до сих пор звучат, не заставят меня что-то сделать. Я умею говорить «нет», - отметил генпрокурор.

Также в интервью он сообщил, что после завершения судебного процесса о государственной измене лишенного звания президента Украины Виктора Януковича начнется еще один судебный процесс о расстрелах майдановцев. 
ForUm

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