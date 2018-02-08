Ходатайство «Об обеспечении права на свободу вероисповедания верующих Украинской православной церкви и общественного порядка вокруг Десятинного храма (часовни)» было отправлено председателю КГГА В. В. Кличко 8 февраля 2018 года. 12 тысяч подписей под обращением было собрано в течение трех дней. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Обращая внимание мэра г. Киева на исключительное значение церкви Богородицы (Десятинной) как символа древнеукраинской государственности, православные верующие отмечают, что «ее роль в деле утверждения национально-культурных традиций украинского народа является нашим общим сердечным порывом, одобренным Президентом Украины еще с 2000 года, которое продолжается по нынешний день».

«Религиозная община Украинской Православной Церкви Десятинный храм Рождества Пресвятой Богородицы фактически осуществила благоустройство прилегающей территории (как указано в распоряжении Президента №217 / 2004-рп), а также обеспечила условия не только для экскурсионного посещения этой древнеукраинской достопримечательности, но и молитвенной атмосферы», — говорится в документе.

При этом отмечается, что право собственности на Десятинную церковь (часовня), зарегистрировано надлежащим образом (в Государственном реестре прав на недвижимое имущество за религиозной общиной УПЦ Десятинный храм Рождества Пресвятой Богородицы в Шевченковском районе Киева).

«В последнее время вокруг этого Десятинного храма (часовни) систематически совершаются попытки осквернения и умышленного разрушения, — отмечается в ходатайстве. — В связи с этим, считаем любые действия, направленные на осквернение и разрушение Десятинной церкви (часовни) не только нарушением права собственности, но и препятствием права на свободу вероисповедания верующих Украинской Православной Церкви города Киева».

Верующие Украинской православной церкви просят главу КГГА обеспечить действующее право собственности на Десятинный храм (часовню) за религиозной общиной Украинской православной церкви Десятинный храм Рождества Пресвятой Богородицы; не препятствовать верующим Украинской православной церкви реализовывать в Киеве свое право на свободу вероисповедания в Десятинной церкви (часовни) по улице Владимирской, дом 2 и не допустить в городе Киеве разжигания религиозной вражды.

Стоит отметить, что значительно меньшее, необходимое количество подписей под петицией о сносе Десятинного монастыря (часовня), размещенной на сайте КГГА в ноябре прошлого года, было собрано в течении нескольких месяцев.

12 тысяч православных верующих уже выступили за сохранение православной святыни — Десятинного храма. Сбор подписей начался 4 февраля и будет продолжаться и дальше. Всем, кто желает присоединиться к инициативе, следует обратиться в храмы Киевской епархии Украинской православной церкви.