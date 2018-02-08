Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что власти пытались разрушить Бюро, однако работа НАБУ показала, что в стране «нет неприкасаемых». Об этом он сказал на брифинге в Киеве 8 февраля, отчитываясь за работу ведомства.

«Скажу откровенно, многие не верили, что этот отчет буду представлять именно я. Представители власти, правоохранительных органов сделали все во втором полугодии 2017 года, чтобы разрушить бюро, устранить его руководство со своих должностей. Но несмотря на это, имею честь представлять этот отчет», - заявил Сытник.

По его словам, это свидетельствует о том, что бюро работает, имеет поддержку общественности и международных партнеров, сообщает «Украинская правда».

Сытник раз подчеркнул, что работа НАБУ была бы невозможной без Специализированной антикоррупционной прокуратуры и наоборот.

По данным руководителя НАБУ, за два года бюро разоблачило в коррупции более 300 человек, в отношении 173 лиц дела переданы в суд.

С момента начала расследований благодаря работе детективов и прокуроров возмещен государству ущерб на сумму более 250 млн грн, из них 117 млн ​​грн - в 2017 году.

По словам Сытника, за два года расследований удалось предотвратить хищение почти 2 млрд грн, из которых около 1,5 млрд в сфере энергетики.

Сытник также отдельно подчеркнул, что украинская коррупция не имеет границ.

В частности за период работы для разоблачения топ-коррупционеров НАБУ и САП направили 300 запросов в 57 стран мира. 130 запросов из них были выполнены.

По словам директора НАБУ, Латвия, Кипр, Австрия, Швейцария, Великобритания - пять топ-стран, где оставили свой след украинские корпуционеры.

Больше всего запросов в рамках международной правовой помощи НАБУ направило по делу о завладении средствами ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» - 53.

Сытник подчеркнул, что бюро постоянно увеличивает количество дел, которые регистрируются по результатам анализа электронных деклараций.

«Однако здесь у нас нет союзников», - отметил Сытник, вспомнив о разъяснении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении того, что НАБУ для открытия производства должно дождаться заключения НАПК о полной проверке декларации.

«Это разъяснение является ничтожным. Руководствоваться им мы не будем. Расследование дел будет осуществляться в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом», - заявил Сытник.

Как сообщал ForUm, в декабре 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Луценко считает, что агенты Национального антикоррупционного бюро пользуются контрабандной аппаратурой и работают нелегально.

В НАБУ заявили, что, разглашая сведения о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием.

При этом Луценко утверждает, что между ГПУ и НАБУ нет войны.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о недопустимости межведомственных конфликтов в прокуратуре.