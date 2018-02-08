также в разделеСтолица
Киевсовет переименовал станцию метро «Петровка» в «Почайну» 36
В Киеве на карантине уже 36 школ 11
Православные киевляне собрали 12 тысяч подписей в поддержку Десятинного храма 37
Нацагентство по возврату активов взяло в управление помещения редакции «Вестей» 86
Газета «Вести» заявляет об обысках в редакции 46
В Киеве разоблачили ОПГ, совершавшую аферы с недвижимостью 53
Количество иностранных туристов в Киеве выросло почти на четверть 33
Кличко поручил изучить петицию за снос часовни УПЦ МП 124
Запущенные исторические дома могут вернуть в собственность Киева 26
В Киеве избили вандала, разрушившего мемориал Героям Небесной сотни 378
Суд арестовал азербайджанца, убившего в Киеве военного 50
Двое пьяных парней избили полицейского в Киеве 78
Из-за гриппа в Киеве закрыли 3 школы 25
«Киевавтодор»: Бетон на Воздухофлотском путепроводе скалывают планово 43
В Десятинный монастырь Киева доставят мощи Георгия Победоносца 65
Дорожный конфликт в Киеве закончился стрельбой 79
Подозреваемого в убийстве военного в Киеве нашли в Запорожье 84
Монахи Десятинного монастыря просят суд отпустить поджигателей 50

В связи с ожидающимся ухудшением погодных условий возможно ограничение въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в столицу, сообщает пресс-служба КГГА.

В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА отметили, что ограничить движение могут 8 февраля с 17:00 до 24:00 и 9 февраля с 5:00 до 9:00.

Городская власть подчеркивает, что автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы.

Также городские власти убедительно просит киевлян в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личными авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.

Напомним, что днем ​​8 февраля в столице ожидается ухудшение погодных условий: мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, возможен снегопад.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги