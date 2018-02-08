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Согласно новому механизму монетизации субсидий, по состоянию на 7 февраля Казначейством перечислены субвенции на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января, согласно заполненных реестров и поручений Министерства финансов на сумму 9 млрд 43,1 млн грн, сообщает пресс-служба Минфина.

В том числе на счета объединений совладельцев многоквартирных домов/жилищно-строительных кооперативов (ОСМД/ ЖСК) в банках перечислено 325,6 млн гривен.

В настоящее время 50% средств ОСМД/ЖСК уже получили на свои счета в банках.

Остальные ОСМД/ЖСК для получения средств должны активизировать свою работу с территориальными Управлениями социальной защиты населения.

Напомним, в Министерстве социальной политики намерены перейти на монетизацию льгот по жилищно-коммунальным услугам в 2018 году. 
ForUm

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