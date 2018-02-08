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В Южной Корее накануне официального открытия зимних Олимпийских игр-2018 состоялись первые спортивные соревнования.

Утром в четверг, 8 февраля, по местному времени прошли четыре соревнования по керлингу в смешанном режиме - дабл-миксте. В частности, противостояние между сборной США и российскими атлетами, которые выступают под нейтральным флагом, завершилось с результатом 3: 9 в пользу американских атлетов, сообщает DW.

Соревнования команд в смешанном режиме, состоящих из мужчин и женщин, впервые были включены в программу Олимпиады.

Кроме того, по прыжкам на лыжах с трамплина в четверг также начинаются соревнования по лыжным видам спорта.

В общем до 25 февраля в Пхенчхане запланировано распределение 102 комплектов медалей.

Напомним, XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
ForUm

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