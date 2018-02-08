Прокуратура немецкого города Галле возбудила уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

«По информации Межрегиональной таможни ГФС в адрес европейских заводов-производителей транспортных средств, прокуратурой города Галле (Германия) возбуждено уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину», – говорится в сообщении.

Напомним, в течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс. авто ввезены в режиме «транзита» и почти 748,9 тыс. автомобилей – в режиме «временного ввоза».