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В результате авиаудара международной коалиции во главе США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«Мы подозреваем, что сирийские проправительственные силы намеривались захватить территорию SDF, освобожденную от ИГ в сентябре 2017 года», - сказал чиновник на условиях анонимности.

По данным США, в наступлении на Силы демократической Сирии (SDF) участвовали около 500 человек, поддерживаемые артиллерией, танками, ракетными системами, сообщает «Новове Время».

По его словам, силы Асада, скорее всего, пытались захватить нефтяные месторождения в Хушаме, которые были основным источником доходов ИГ с 2014 по 2017 год.

Чиновник также добавил, что в результате атаки ни один американский солдат не погиб и не был ранен.

По данным командования США, силы Асада атаковали штаб-квартиру Сил демократической Сирии (SDF).

 
ForUm

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