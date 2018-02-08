В четверг, за день до начала Зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, в столице Северной Кореи прошел военный парад, сообщили в правительстве Южной Кореи со ссылкой на информацию, поступившую от северокорейской стороны.

Ранее на протяжении 40 лет парад в Пхеньяне проводился 25 апреля - в годовщину дня, когда основатель государства Кир Ир Сен организовал свой первый партизанский отряд в 1932 году.

8 февраля в стране уже давно отмечалась годовщина основания регулярной армии КНДР в 1948 году, но до сих пор этот день считался не столь значительным праздником, сообщает Би-би-си.

О том, что парад состоялся, пока сообщило лишь правительство Южной Кореи. Официальные северокорейские органы не вели никакой трансляции; иностранных журналистов, в отличие от прежних лет, на мероприятие также не приглашали.

В ответ на международную критику решения устроить демонстрацию военной мощи накануне Олимпиады Северная Корея заявила, что это сугубо внутреннее дело страны и никто не имеет права выступать с обвинениями.

«Это традиционное и основополагающее понимание о том, что любая страна в мире очень серьезно подходит к вопросу образования своей армии и отмечает это событие с помпой», - написала газета «Нодон синмун», официальный орган Трудовой партии Кореи.

США заявили, что проведение парада нецелесообразно, поскольку внимание мира должно быть на Играх.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился организовать собственный военный парад в Вашингтоне. Дата, а тем более масштаб этого мероприятия пока неизвестны. Обычно парады в Вашингтоне проводятся лишь в ознаменование завершения какого-либо военного конфликта.

Ранее власти Южной Кореи сообщили, что вблизи аэропорта Пхеньяна были замечены 13 тыс. военных и 200 единиц боевой техники, что можно интерпретировать как признак репетиции парада.

По мнению Роберта Келли из Пусанского университета, решение Пхеньяна сдвинуть дату проведения парада является политически мотивированным.

«Это гигантская новость. Он (парад) состоится за день до открытия Олимпиады - это уже является сигналом, - сказал он. - Хотя в Южную Корею приезжает столько иностранцев для этого большого, мирного, прекрасного события, к которому приковано внимание всего мира, будьте уверены, что все будут следить за тем, что происходит на Севере».

Организатор Олимпиады в Пхенчхане Ли Хи-Биом заявил, что парад не повлияет на ход проведения Игр. Он отметил, что все 193 страны, входящие в ООН, в том числе и Северная Корея, поддержали олимпийское перемирие на время проведения Олимпиады в Пхёнчхане.

По условиям перемирия, которое начинается за семь дней до начала Игр и заканчивается через неделю после окончания Парадимпиады, всех членов ООН призывают прекратить любые проявления агрессии.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.