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США необходимо обзавестись ядерным оружием малой мощности для эффективного сдерживания потенциальных соперников, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Мы считаем, что некоторые страны могут просчитаться, - особенно одна конкретная страна - предположив, что если в ходе обычного боя они применят маломощное ядерное оружие, то мы не ответим на это применением более мощного ядерного оружия», - сказал он на брифинге в Белом доме, сообщает УНИАН.

По словам Мэттиса, именно для предотвращения такой ситуации США планируют создать ядерное оружие меньшей мощности. «Это средство сдерживания. Сдерживание динамично, оно меняется от года к году, от десятилетия к десятилетию», - заявил глава Пентагона.

Напомним, 2 февраля министерство обороны США опубликовало Обзор ядерной политики страны. В нем говорится, что Россия и Китай пополняют свои арсеналы новыми видами ядерных средств и «ведут себя все более агрессивно». Исходя из этого, правительство США выделило дополнительные средства на обновление ядерного потенциала страны.
ForUm

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