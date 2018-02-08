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Обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе Александр Усик вошел в рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии World Boxing News.

Усик поднялся на 5 позиций после победы над Майрисом Бриедисом и выхода в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), сообщает Tribuna

Александр Усик впервые в своей карьере попал в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира не зависимо от весовой категории (Pound for Pound). Украинский боксер обошел Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко сохранил за собой вторую позицию в этом рейтинге.

Лидером списка остается чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин.

Топ-10 лучших боксеров мира по версии World Boxing News:

1. Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес);
2. Василий Ломаченко (Украина, второй полулегкий вес);
3. Теренс Кроуфорд (США, первый полусредний вес);
4. Сауль Альварес (Мексика, первый средний вес);
5. Майки Гарсия (США, полулегкий вес);
6. Наоя Иноуэ (Япония, второй легчайший вес);
7. Хорхе Линарес (Венесуэла, легкий вес);
8. Кит Турман (США, полусредний вес);
9. Срисакет Сор Руингвисаи (Таиланд, второй легчайший вес);
10. Александр Усик (Украина, первый тяжелый вес).

Напомним, 27 января в Риге состоялся полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом. Украинец выиграл решением судей по итогам драматичного 12-раундового противостояния.   
ForUm

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