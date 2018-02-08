Сотрудники правоохранительных органов США пресекли деятельность сети киберпреступников Infraud, которая была создана украинцем Святославом Бондаренко в 2010 году.

Злоумышленники создали хорошо организованную сеть, которая противозаконным путем получала личные данные интернет-пользователей, в том числе те, которые предоставляли доступ к банковским и электронным счетам, сообщает DW.

По данным следователей, члены группировки пытались получить данные о 4,3 миллионах кредитных карт и банковских счетов.

За время существования группировки преступники нанесли своими действиями ущерб на более 530 миллионов долларов.

Сейчас следователи считают причастными к преступной группировке всего 36 человек, 13 из них уже арестованы. Аресты проводились в США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово, Сербии и Албании.