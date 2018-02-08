Экс-президент Украины Виктор Янукович недоволен решением суда, которым разрешено заочное расследование относительно него, и заявляет, что нынешняя власть якобы специально не допустила его адвокатов на заседание суда суд. Об этом говорится в обращении экс-президента, которое в Facebook опубликовал пресс-секретарь его сына Александра Януковича Юрий Кирасир.

«Нынешний украинский режим пошел на преступные меры – с помощью силы отстранить моих адвокатов от участия в так называемом деле о Майдане, которое «рассматривается» в Печерском районном суде г. Киева. Такие действия – это паническая реакция нынешней власти на то, что с каждым днем в Украине и мире узнают все больше фактов причастности ее представителей к самым тяжким преступлениям. Уже в Европе и мире открыто говорят о причастности «нынешних руководителей» к массовым расстрелам людей на Майдане в 2014 году. Называются конкретные имена - Парубий, Пашинский, Луценко. Будут названы и еще», – отметил он.

Янукович назвал дело против себя сфабрикованным. «В ходе так называемого «процесса века» стала очевидна их вина в потере территориальной целостности Украины, когда они уже открыто обвиняют друг друга в бездеятельности, трусости и предательстве. Крымом они рассчитались за возможность находится в высоких киевских кабинетах», – подчеркнул беглый экс-президент.

Янукович заявляет, что его пытаются «бездоказательно обвинить в несуществующих преступлениях и попытаться отвести от себя подозрения». «Для этого в Печерском суде г. Киева с применением силы не допустили моих защитников к судебному процессу, заменили их на «прокурорского» адвоката, которому хватило за 40 минут исследовать 110 томов дела и более 100 часов видеоматериалов, чтобы дать возможность «ручному» судье вынести решение о начале досудебного расследования в отношении меня. Я понимаю, что суды в Украине находятся под беспрецедентным давлением власти и вынуждены выполнять их политические заказы. Но стоит понимать, этот режим в агонии и его время стремительно уходит. И придет другое время, когда они ответят перед законом», – сказано в заявлении.

Напомним, 7 февраля Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича по делу о массовых убийствах активистов Евромайдана.

Также разрешено специальное досудебное расследование в отношении экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого.