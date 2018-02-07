Бывший исполняющий обязанности министра обороны, экс-командующий ВМС Игорь Тенюх во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковича заявил, что начальник Генерального штаба ВСУ времен Виктора Януковича Юрий Ильин в феврале 2014 года отменил приведение военно-морских сил в Крыму в полную боевую готовность, начал сотрудничать с Россией и склонял украинских военных к госизмене.

По его словам, из 12 тысяч украинских военных в Крыму 10 тысяч перешли на сторону врага.

Тенюх во время допроса также заявил, что окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма было принято во время заседания Совета национальной безопасности и обороны по инициативе тогдашних главы Администрации Президента Сергея Пашинского и тогдашнего руководителя Нацгвардии Степана Полторака (ныне министра обороны).

В свою очередь Полторак заявил, что в марте 2014 года не мог влиять на порядок вывода войск из Крыма.

Во время Майдана в Украину трижды приезжали высокопоставленные должностные лица российской ФСБ. Об этом на допросе во время судебного заседания по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича заявил Валентин Наливайченко, который после побега бывшего главы государства занимал должность главы СБУ.

Наливайченко также заявил, что видел российских спецназовцев на Майдане в 2014 году.

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