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В деле о смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове появился новый пострадавший. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица. 

«В деле появился шестой пострадавший: Марина Ковалева, пассажирка Lexus. Следствие определило, что она пострадавшая», - отметил юрист, сообщает NewsRoom.

Как стало известно изданию из собственных источников, девушка, которая в момент аварии находилась в салоне «японца», в результате аварии получила перелом грудной клетки, которые были квалифицированы как травмы средней степени тяжести. В суде интересы Ковалевой представляет адвокат.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога. 

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное

13 декабря Зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. 

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога. 

2 февраля обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Зайцевой и Дронова передан в суд.

7 февраля суд назначил обвинительный акт в данном уголовном производстве к рассмотрению. Также суд на 60 дней продлил меру пресечения Дронову и Зайцевой.
ForUm

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