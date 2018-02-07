также в разделеОбщество
7 февраля. Картина дня 28
Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу Евромайдана 27
Тенюх: В Крыму 10 тысяч украинских военных перешли на сторону врага 74
В деле о смертельном ДТП в Харькове появилась новая пострадавшая 67
В Харькове в одном из домов держали в плену 30 наркозависимых 22
Тенюх: Начальник Генштаба в 2014 году склонял военных к измене 136
Полторак назвал ложью слова Тенюха о выводе войск из Крыма 65
В Одессе задержали боевика, шпионившего для ФСБ 23
Полторак: ВСУ получат Javelin в этом году 31
Украина забрала 20 заключенных из «ДНР» 32
Штаб: Боевики увеличили количество обстрелов населенных пунктов 21
Данилюк попал в реестр должников из-за неоплаченного штрафа 137
Наливайченко говорит, что никогда не учился в институте КГБ РФ 41
Тенюх: Выводить войска из Крыма предложил Полторак 166
В Украине начали масштабную реформу автобусных перевозок 258
Наливайченко уверяет, что видел на Майдане российских спецназовцев 85
Кабмин обновил список оккупированных населенных пунктов на Донбассе 35
Воспитательнице одесского лагеря грозит 3 года тюрьмы 47

Президент Петр Порошенко предлагает заменить обязательную подачу деклараций общественными активистами физическими лицами на обязательные отчеты, заявила его представитель в парламенте Ирина Луценко. Об этом она рассказала в эфире телеканала Рада.

Депутат добавила, что об этом компромиссе Порошенко договорился с представителями общественных организаций, сообщает «Новое Время».

Кроме того, по ее словам, увеличивается порог доходов для обязательного предоставления отчета представителями общественных организаций. Это должно уменьшить количество активистов, которые должны будут отчитываться о своих доходах. Соответствующее законодательное изменение еще должны поддержать народные депутаты.

Как сообщал ForUm, 23 марта 2017 года Верховная Рада обязала членов общественных антикоррупционных организаций подавать электронные декларации.

 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги