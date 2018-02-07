Президент Петр Порошенко предлагает заменить обязательную подачу деклараций общественными активистами физическими лицами на обязательные отчеты, заявила его представитель в парламенте Ирина Луценко. Об этом она рассказала в эфире телеканала Рада.

Депутат добавила, что об этом компромиссе Порошенко договорился с представителями общественных организаций, сообщает «Новое Время».

Кроме того, по ее словам, увеличивается порог доходов для обязательного предоставления отчета представителями общественных организаций. Это должно уменьшить количество активистов, которые должны будут отчитываться о своих доходах. Соответствующее законодательное изменение еще должны поддержать народные депутаты.

Как сообщал ForUm, 23 марта 2017 года Верховная Рада обязала членов общественных антикоррупционных организаций подавать электронные декларации.