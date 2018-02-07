также в разделеОбщество
7 февраля. Картина дня 28
Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу Евромайдана 27
Тенюх: В Крыму 10 тысяч украинских военных перешли на сторону врага 74
В деле о смертельном ДТП в Харькове появилась новая пострадавшая 67
В Харькове в одном из домов держали в плену 30 наркозависимых 22
Тенюх: Начальник Генштаба в 2014 году склонял военных к измене 136
Порошенко нашел замену обязательным декларациям для активистов 28
Полторак назвал ложью слова Тенюха о выводе войск из Крыма 65
В Одессе задержали боевика, шпионившего для ФСБ 23
Полторак: ВСУ получат Javelin в этом году 31
Украина забрала 20 заключенных из «ДНР» 32
Штаб: Боевики увеличили количество обстрелов населенных пунктов 21
Данилюк попал в реестр должников из-за неоплаченного штрафа 137
Наливайченко говорит, что никогда не учился в институте КГБ РФ 41
Тенюх: Выводить войска из Крыма предложил Полторак 166
В Украине начали масштабную реформу автобусных перевозок 258
Наливайченко уверяет, что видел на Майдане российских спецназовцев 85
Воспитательнице одесского лагеря грозит 3 года тюрьмы 47

Кабинет Министров внес изменения в перечень населенных пунктов, которые расположены на неподконтрольной украинской власти территории и на линии столкновения.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, этим решение правительство вносит изменения в распоряжение, утвержденное 7 ноября 2014 года (№ 1085 – ред.).

«Принятие проекта акта правительства позволит уточнить перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти не осуществляют свои полномочия, и перечень населенных пунктов, что расположены на линии столкновения, с учетом предложений, которые предоставляются Антитеррористическим центром при СБУ», - сказал Яровой.

В то же время он не уточнил, какие именно изменения внесены в перечень, а текст документа сейчас не опубликован.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги