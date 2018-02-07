Боевики стали агрессивнее вести себя с местными жителями и увеличили количество провокационных обстрелов населенных пунктов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные войска существенно активизировались на линии соприкосновения. Прикрываясь учениями так называемых «армейских подразделений», что на днях активно проводятся на территории временно захваченных отдельных районов Донецкой и Луганской областей в районах населенных пунктов Дебальцево, Алчевск, Новоазовск, Бойковского (по версии оккупантов Тельманово) под наблюдением российских кураторов, противник применил против сил антитеррористической операции запрещенные Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что, нагло нарушая ключевые договоренности вышеуказанных соглашений по отводу тяжелого вооружения на определенные расстояния, командование русско-оккупационных войск продолжает нагнетать обстановку по обе стороны линии соприкосновения. Кроме постоянных провокаций против сил антитеррористической операции и представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, противник увеличивает количество военных преступлений против человечности.

«С начала февраля боевики незаконных вооруженных формирований стали агрессивнее вести себя с местными жителями и увеличили количество провокационных обстрелов населенных пунктов, обвиняя при этом силы антитеррористической операции. Вследствие этих обстрелов разрушаются как частные жилища, так и инфраструктура Донбасса», – подчеркнули в штабе.

Отмечается, что очередным циничным актом ограничения прав и свобод граждан Украины, находящихся на территории временно захваченных отдельных районов Донецкой и Луганской областей, стал запрет выезда так называемых государственных служащих и увеличение запрещенных зон вокруг объектов, где скрываются артиллерийские системы и другое тяжелое вооружение противника.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 февраля, враг увеличил количество вооруженных провокаций – зафиксировано 14 прицельных обстрелов.