Спортивный арбитражный суд (CAS) 7 февраля заявил, что до окончания соревнований в Пхенчхане не будет заслушивать дела шести российских спортсменов, которым Международный олимпийский комитет (МОК) не предоставил разрешения на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Задержка рассмотрения означает, что эти спортсмены пропустят Олимпиаду, пишет Радио Свобода.

Среди этих россиян – бывший чемпион мира по шорт-треку Павел Кулижников, который был отстранен от участия в соревнованиях с 2012 по 2014 год после положительной пробы на запрещенное вещество метилгексанамин, конькобежец Денис Юсков, уличенный в употреблении марихуаны, биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, пойманные на использовании эритропоэтина.

Суд 7 февраля продолжил рассматривать апелляции 45 других российских спортсменов и двух тренеров, которые еще надеются на допуск к Олимпийским играм. 13 российских спортсменов и 2 тренера прибегли к «срочным обращениям» в суд, пытаясь отменить решение МОК о запрете их участия из-за допинга.

6 февраля аналогичные обращения были поданы в суд и другими российскими спортсменами, участие которых в Олимпиаде не санкционировано МОК.

Напомним, 1 февраля спортивный арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию 28 российских спортсменов за «недостаточность» доказательств того, что они получили выгоду от системы допинга на зимних играх 2014 года, которые проводила Россия.

В России сообщили, что хотят отправить 15 из упомянутых 28 спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее. Однако комиссия МОК отказалась пригласить их.

В декабре 2017 МОК запретил России участвовать в зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане за «беспрецедентную систематическую манипуляцию» олимпийской антидопинговой системой. В то же время МОК решил, что отдельные россияне смогут соревноваться как нейтральные спортсмены при условии соблюдения требований о допинге.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года назначена на 9 февраля.