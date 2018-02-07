Получая кредиты от международных финансовых организаций и выпуская облигации внутреннего государственного займа, нынешняя власть продолжает наращивать долги, отдавать которые придется следующему поколению украинцев. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

«Хочу прояснить ситуацию с долгами Украины. Согласно последним данным Министерства финансов, общий госдолг Украины в 2017 году превысил 2 трлн гривен (что, между прочим, на целых 11% больше по сравнению с 2016 годом!). Таким образом, сегодня госдолг Украины составляет вдвое больше доходной части бюджета-2018 (913 млрд грн). То есть мы должны отдать нашим кредиторам в два раза больше, чем способны «заработать» за год! При этом правительство и дальше продолжает говорить, что у нас все в порядке, все хорошо и нет никаких проблем. Конечно же, у них нет никаких проблем, ведь власть прекрасно понимает, что отдавать долги будут не они, а мы с вами и наши дети! Поэтому они спокойно продолжают набирать кредиты, растаскивая их по своим карманам», – констатировал народный депутат.

Парламентарий уверен, что выпуск облигаций, запланированный Министерством финансов на текущий год, поспособствует еще большему обнищанию украинцев.

«Сейчас они планируют набрать новые долги путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В январе Минфин уже провел 4 аукциона по продаже облигаций (на сумму 12,4 млрд грн – и именно настолько выросли наши долги), до конца марта планируется проведение еще 8 аукционов. В итоге эти облигации помогут власти наодалживать еще больше, а значит – еще глубже вогнать страну в долги, которые придется отдавать уже не только нашим детям, а и внукам! А начнем отдавать мы с вами – ведь уже в этом году мы должны погасить по облигациям 178,7 млрд гривен!» – возмутился политик.

По его мнению, такая экономическая политика власти непременно приведет страну к финансовому кризису уже в 2019 году.

«Эта экономполитика изначально порочна и ведет в пропасть! Такими темпами власть будет размещать облигации на рынке, пока не случится финансовый кризис, который, по моим подсчетам, должен прийтись примерно на середину 2019 года. Впрочем, наша «креативная» и ненасытная власть вполне может приблизить этот кризис и к началу 2019 года», – отметил лидер партии «За життя».

Он считает, что при нынешней экономической ситуации международные организации должны списать нам долги. Если же этого не произойдет, Украине необходимо объявить дефолт.

«Если международные организации в самом деле хотят нам помочь, пусть спишут нам наши долги, как они это сделали Польше – списали 81 млрд! И теперь Польша является локомотивом европейской экономики! Кстати, не без участия украинцев. Ведь только по официальным данным более 1,5 млн наших соотечественников выехали поднимать экономику Польши. А сколько еще неофициально... Одно я знаю наверняка – если международные финансовые институты не пойдут нам навстречу, Украина должна объявить дефолт! И это нормальная практика! Греция пару лет назад так сделала — и сегодня показывает неплохие темпы роста», – рассказал парламентарий.

По его словам, после объявления дефолта Украине понадобится всего пару лет, чтобы обеспечить нормальные условия жизни для населения – сделать из страны «Швейцарию Восточной Европы».

«Вот и мы объявим дефолт, а потом тихо, спокойно, цивилизованно пойдем на выборы, проголосуем за новые лица, и уже с новой властью, без каких-либо долгов начнем возрождать украинскую экономику «с нуля». Нам потребуется всего пару лет, чтобы сделать из Украины сильное и процветающее государство – «Швейцарию Восточной Европы»! И чем раньше мы начнем выводить Украину из кризиса, тем быстрее мы сможем обеспечить нормальные условия жизни для наших граждан», – подытожил Вадим Рабинович.