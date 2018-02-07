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Нарастающее недовольство антироссийскими санкциями, которые обходятся Европе слишком дорого, может привести к их отмене в самое ближайшее время. Такое мнение выразил лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

В своем блоге политик отметил, что Европа все более пессимистично настроена в отношении антироссийских санкций, поскольку эффекта они не дали, а обходятся слишком дорого.

«Премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов назвал санкции «мертвой лошадью, на которой нельзя ездить верхом». Премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что заградительные меры против России не обеспечили ожидаемого результата, но при этом сильно ударили по немецкому аграрному экспорту. …«Мы совершенно четко за отмену санкций», ― заявила и премьер-министр земли Мекленбург ― Передняя Померания Мануэла Швезиг. Немецкий бизнес несет колоссальные убытки из-за этих заградительных мер ― по оценкам Института мировой экономики (IfW), примерно 618 млн евро… ежемесячно», — отметил политик.

Президент Австрии Александер ван дер Белен хоть и поддержал позицию официального Брюсселя в вопросе продления санкций, тоже признал, что с экономической точки зрения невыгодны Австрии, подчеркнул В. Медведчук.

«В парламент Бельгии уже внесена резолюция по отмене заградительных мер Евросоюза против России. Известный чешский экономист профессор Милан Зелены уверен, что такие заградительные меры ― это политическая ошибка. Стоит отметить, что чехи всегда были настроены против «санкционных войн» с Россией. И победа на последних выборах действующего пророссийского президента Милоша Земана ― лучшее тому подтверждение», — считает лидер «Украинского выбора».

Недовольство ограничениями, введенными в торгово-экономических отношениях с РФ, выражают и крупные компании, такие как Adidas и Microsoft.

«Осенью 2017-го Die Welt обнародовал данные, согласно которым убытки ЕС в «санкционной войне» с РФ уже достигли 30 млрд евро. Неудивительно, что и бизнес, и правительства европейских государств все чаще выступают против этих деструктивных мер. Поэтому большинство экспертов сходятся во мнении, что отмена санкций против России ― вопрос самого ближайшего будущего», — подытожил политик.  
ForUm

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