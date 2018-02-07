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Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко в суде по делу о госизмене Виктора Януковича заявил, что никогда не учился в институте КГБ РФ.

«Я никогда не учился и не заканчивал институт КГБ. Я был направлен от Украины, поскольку не было вуза в сфере разведки и это было решение Украины. (Был направлен - ред.) слушателем. Единственным моим решением было оставить этот институт разведки без диплома и вернуться к дочери в Украине», - сказал он во время допроса, передает Украинская правда.

Наливайченко заявил, что это было в 1993 году.

«Это было после того, как Украина подтвердила, что есть намерение, что я все же дальше учился, и Украины платила за меня как украинского слушателя деньги и даже стипендию. Несмотря на это моим решением было оставить институт без диплома, не заканчивая обучение и вернуться именно из-за того, что Украина стала независимой и у меня маленькая дочь и семья находились в Киеве в Украине», - рассказал он.

В октябре 2014 года тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко обнародовал документы о досрочном отчислении из Института внешней разведки имени Андропова при КГБ СССР.

Из них следует, что старший лейтенант Наливайченко 2 февраля 1994 подал рапорт, а 15 февраля был подписан приказ о его досрочном отчислении.

Согласно другим документам, Наливайченко был отправлен в Киев в распоряжение СБУ, где 14 февраля того же года написал заявление на увольнение.
ForUm

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