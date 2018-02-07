Апелляционный суд Киева вызывает компании Kroll Associates U.K.LLP и AlixPartners Services U.K. LLP по иску бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского на судебное заседание 21 февраля. Об этом суд сообщил в Урядовом курьере 7 февраля, передают Українські Новини.

При этом компании должны сообщить о причинах неявки.

14 декабря суд возбудил производство по иску Игоря Коломойского к НБУ, Приватбанку, Минфину, Kroll Associates U.K. LLP, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, ООО «Астерс Консалт», ООО «Астерс», ООО «АликсПартнерз» (Украина) о признании недействительными договоров и прекращении действия.

Указанные компании-ответчики проводили forensic audit в Приватбанке, который в соответствии с меморандумом с МВФ должен был завершиться до конца сентября.

15 декабря суд удовлетворил иск Коломойского об обеспечении иска и запретил Приватбанку, Минфину, консультантам, юридическим советникам или иным лицам, которые предоставляют услуги для Приватбанка, НБУ, Минфина выполнять условия, требования и любые другие положения каких-либо договоров, соглашений, контрактов, доверенностей и любых других сделок, заключенных с НБУ, Приватбанком, Минфином, которые прямо или косвенно касаются или влияют на права или интересы Коломойского.

Однако уже 3 января суд удовлетворил иск ООО «Астерс» и отменил эти обеспечительные меры по иску.

Напомним, независимая компания Kroll провела расследование и подтвердила, что ПАО «ПриватБанк» был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий своего руководства, что привело к нанесению ущерба в размере более 5,5 миллиарда долларов. При этом были обнаружены характерные признаки скоординированной схемы отмывания денежных средств.