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В Олимпийской деревне в Пхенчхане торжественно поднят государственный флаг Украины.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, традиционная церемония предшествует официальному открытию и символизирует готовность команды к участию в Олимпийских играх.

Украинскую делегацию поздравил мэр олимпийской деревни, олимпийский чемпион и член Международного олимпийского комитета Ю Сын Мин.

В память о событии состоялся обмен символическими сувенирами между мэром поселка и украинской делегацией во главе с президентом НОК, олимпийским чемпионом Сергеем Бубкой и шефом миссии украинской делегации на зимних Олимпийских играх, призером Олимпийских игр Анной Сорокиной.

Бубка и Сорокина поставили свои подписи на стене Олимпийского перемирия.
ForUm

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