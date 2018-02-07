Третий блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy не смог приземлиться на плавучей платформе в Атлантическом океане и разбился.

Об этом на пресс-конференции сказал глава компании SpaceX Илон Маск, сообщает Экономическая правда со ссылкой на The Verge.

Отмечается, что два боковых ускорителя первой ступени успешно приземлились на посадочные платформы.

При этом третий блок первой ступени не смог приземлиться на плавучей платформе. Он упал в воду Атлантического океана со скоростью 480 км/ч недалеко от платформы.

Причина в том, что из трех двигателей, необходимых для посадки на плавучую платформу, был запущен только один.

По словам Маска, в этой связи проводится проверка, однако, по предварительной версии, причиной стала нехватка горючего.

Как сообщал ForUm, 6 февраля в 22:45 состоялся запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

Это уникальное историческое событие по ряду причин.

Во-первых, когда ракета оторвалась от земли, она стала самой мощной в мире действующей ракетой-носителем. Falcon Heavy сможет выводить на низкую околоземную орбиту 63,8 тонн полезной нагрузки. Это в два раза больше, чем может вывести на орбиту ближайший действующий конкурент – Delta IV Heavy. Например, Falcon 9 выводит 22,8 тонн.

Во-вторых, стоимость запуска грузов на орбиту существенно падает. Стоимость вывода груза Falcon Heavy в три раза дешевле, чем в Delta IV Heavy. Это стало возможным за счет многократного использования трех первых ступеней Falcon Heavy. Все они вернутся на землю. Причем две из них – боковые ускорители – уже летали в космос.