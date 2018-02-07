Десятки частных охранников, которые должны обслуживать зимние Олимпийские игры в Южной Корее, попали в больницу с норовирусом.

В воскресенье у персонала по безопасности начались проблемы со здоровьем, появились рвота и диарея, сообщает ВВС.

Всего от выполнения обязанностей отстранили около 1,2 тыс. охранников, 41 человек почувствовал соответствующие симптомы.

На месте распространили соответствующее дезинфицирующее средство, а председатель организационного комитета извинился за эту ситуацию.

Представитель Олимпиады Кристоф Дуби заявил, что были проведены оперативные действия, чтобы избежать дальнейшего вспышки вируса.

«Очень жесткие меры принимаются на месте по еде и напитках», - сказал он.

Снятый персонал уже заменили 900 солдатами.

Президент оргкомитета игр Ли Хи-бом заявил, что все места проведения соревнований используют для тренировок, а спортсменов заселили в места проживания.

«Я бы хотел извиниться за это», - сказал он.

Ли Хи-бом сообщил, что центр по контролю заболеваний и другие правительственные учреждения обсуждают контрмеры.

Олимпийские игры в Пхенчхан откроются в пятницу, 9 февраля.