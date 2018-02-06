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В аннексированном Крыму российские силовики избили сына крымскотатарского активиста Ремзи Муратова. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров.

«Как только что сообщили из Крыма, российские оккупанты в форме ОМОН и в балаклавах остановили в городе Джанкой автомашину, которой управлял Фахри Муратов, сын члена ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа Ремзи Муратова. Не выдвинув никаких обвинений, российские омоновцы вытащили Фахри из машины, жестоко избили и бросили его у машины», - написал он в Facebook.

Российские силовики пока не комментировали эту информацию.
ForUm

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