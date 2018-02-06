На восточном побережье Тайваня в уезде Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6,4. Информации о пострадавших пока не поступало, сообщает ВВС.

Подземные толчки были зафиксированы в 23:50 по местному времени (15:50 по Гринвичу) в 22 км от побережья.

В результате землетрясения частично обрушилось здание одного из отелей. В настоящее время на месте работают спасатели.

Судя по фотографиям в социальных сетях, дороги и высотные здания в районе землетрясения получили значительные повреждения.

В воскресенье вечером в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,4, за которым последовало два афтершока меньшей силы.

Эпицентры всех трех подземных толчков располагались близко друг к другу.