В 2017 году Киев посетили 1,60 млн иностранных гостей – на четверть больше, чем в 2016-м. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Согласно отчету, в прошлом году Киев посетило 1,6 миллиона иностранных гостей. А это на 25% больше чем в 2016-м. Охотнее в столицу приезжали и сами украинцы. В прошлом году город посетило 850 тысяч внутренних туристов против 720 тыс. в 2016-м. Украинская столица становится все более популярным как деловым, так и культурным центром Европы. Хорошей рекламой для Киева стал песенный конкурс «Евровидение», - говорят в мэрии.

Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников отметил, что с ростом туристического потока город получает все больше доходов в бюджет.

Так, в 2017 году, туристический сбор составил 25 млн гривен.

«Это очень хороший показатель, если учесть, что в 2016 эта цифра составляла 18,8 млн. То есть, проще говоря, доходы выросли на четверть», - сказал он.

В этом году столичная власть хочет установить еще один коммунальный туристический информационный центр в центре столицы – рядом с Европейской площадью. Сейчас такие центры работают в двух аэропортах и ​​одном торгово-развлекательном заведении. А на железнодорожном вокзале и перед зданием мэрии создать фотозоны с установлением 3-Д конструкции туристического логотипа и в дальнейшем внедрять в Киеве и туристические ID-карты Kyiv Pass.

Из важных событий, которые ждет столица в 2018 году, – проведение финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин 2017/2018. Ожидаемое количество гостей, как иностранных, так и внутренних - 120 тысяч.