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Сотрудники Государственной пограничной службы совместно и Государственной фискальной службы задержали гражданина Украины, пытавшегося провезти в оккупированный Донецк прибор для майнинга криптовалюти.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, задержание произошло в КПВВ «Новотроицкое».

На выезд в неподконтрольный Донецк прибыл автомобиль марки «Фольксваген».

Во время его проверки пограничники Донецкого отряда совместно с ГФС выяснили, что водитель, гражданин Украины, пытался переместить в багажном отделении среди личных вещей прибор для майнинга криптовалют. Предварительная стоимость такого прибора составляет более 100 тысяч гривен.

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Гражданина и товар передали ГФС для принятия правового решения и составления протокола по ч. 1 чт. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров).
ForUm

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