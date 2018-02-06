Сотрудники Государственной пограничной службы совместно и Государственной фискальной службы задержали гражданина Украины, пытавшегося провезти в оккупированный Донецк прибор для майнинга криптовалюти.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, задержание произошло в КПВВ «Новотроицкое».

На выезд в неподконтрольный Донецк прибыл автомобиль марки «Фольксваген».

Во время его проверки пограничники Донецкого отряда совместно с ГФС выяснили, что водитель, гражданин Украины, пытался переместить в багажном отделении среди личных вещей прибор для майнинга криптовалют. Предварительная стоимость такого прибора составляет более 100 тысяч гривен.

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:61.32%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/fiQZaiIKFyY?ecver=2" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" width="540" height="360" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe></div>

Гражданина и товар передали ГФС для принятия правового решения и составления протокола по ч. 1 чт. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров).