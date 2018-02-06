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Сегодня утром во Львове умер 29-летний боец смешанных видов единоборств Игорь Слюсарчук.

Предварительная причина смерти – сердечный приступ, пишет издание Тернополяни.

Похоронят спортсмена в Тернополе.

Игорь Слюсарчук – один из самых известных бойцов по фри-файту в Украине. Он дважды становился чемпионом мира в своем виде спорта.

Фри-файт – вид боевого искусства, украинский вариант контактных единоборств, объединяет опыт многих боевых традиций мира в единую систему, используя эффективные приемы ведения поединка.
ForUm

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