В Украине около 20 тысяч «хрущевок» нуждаются в модернизации, заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Старый жилфонд, в частности так называемые «хрущевки», можно успешно модернизировать. Есть успешные проекты, которые показывают, что там возможна инженерная санация стоимостью около 2500 грн на квадратный метр», - приводит слова Зубко пресс-служба Кабмина.

По его словам, программа «теплых кредитов» и программа энергоэффективности будут направлены прежде всего на такие дома, которых в стране около 20 тысяч.

«Считаем стоимость проекта на квадратный метр, поскольку есть «хрущевки» на 3 подъезда, на 5, на 10. В 100-квартирный дом нужно вложить 3-3,5 млн гривен для его реновации. 50% - дает государство, если есть муниципальная программа, то вместе - 70%, плюс - 30% средств граждан. Таким образом, дадим «хрущевки» вторую жизнь», - подчеркнул Зубко.