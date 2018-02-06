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Сегодня утром, 6 января, в ДТП погиб бывший заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации, экс-председатель Николаевского облсовета, депутат областного совета нынешнего созыва Владимир Луста.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, около 7:00 поступило сообщение о том, что на автодороге Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое, возле с. Партизанское Витовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «КамАЗ» с прицепом и внедорожника Toyota Land Cruiser.

Предварительно установлено, что в результате столкновения транспортных средств произошло возгорание автомобилей. Водитель и пассажир, 33-х и 57-ми лет, которые находились во внедорожнике, погибли на месте происшествия, водитель грузовика с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирован.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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