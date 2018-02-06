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Полицейские задержали на проспекте Глушкова в Киеве «вора в законе» по кличке «Гега Озургетский». Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

«Он – 42-летний уроженец Грузии, живет в Греции, где его «короновали» в 2014 году. На территорию Украины приехал в 2017 году в Одессу, затем перебрался в столицу. Кстати, паспорт гражданина Украины ему выдали в декабре 2013 года в городе Луганск, поэтому мы проверяем эту информацию», - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

 

 

Оперативники узнали, что «Гега Озургетский» намеревался установить и расширять свое влияние на криминальные процессы в регионах, сплачивать деятельность отдельных организованных групп для усиления их преступной деятельности, выполнять общие организационно-распорядительные функции по организации их деятельности. А также, проведение и непосредственное участие в криминальных «сходках» «руководителей» преступного мира для решения основных вопросов перераспределения сфер влияния. «Гега Озургетский» пытался привлечь к противоправной деятельности как можно больше молодежи, чтобы сохранить и развивать уголовные традиции.

В настоящее время его гражданство Украины отменены, мужчина выдворен за пределы страны с запретом въезда на три года.
ForUm

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