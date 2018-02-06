В пятую неделю 2018 года в Украине корью заболело 930 человек, а один человек скончался из-за осложнений вследствие этой болезни.

Об этом на брифинге проинформировал директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, сообщает Укринформ.

«Согласно предварительно озвученным прогнозам ситуация с заболеваемостью корью продолжает оставаться напряженной. По данным ЦОЗ, по состоянию на 2 февраля за 5 неделю 2018 года корью заболели 930 человек - 295 взрослых и 635 детей. Это еще на 7% больше, чем в течение четвертой недели. Всего в течение пяти недель 2018 года корью заболели 3554 человека, из них 1165 взрослых и 2389 детей», - сказал Курпита.

Он отметил, что госпитализированы были 2345 больных. Накануне, 5 февраля, подтвердился еще один летальный случай - в Ивано-Франковской области 25-летняя женщина умерла от осложнений, вызванных корью.

По данным ЦОЗ, больше всего корью болеют в Ивано-Франковской области - 804 случая, в Одесской - 640, Закарпатской - 549, Черновицкой - 444, Львовской - 242 случая.

Самый низкий уровень заболеваемости регистрируется в Черниговской (1 случай), Харьковской, Сумской, Луганской (по 2 случая), Ривненской и Житомирской (по 3 случая) областях.

«По состоянию на 5 февраля в Украине не осталось ни одного региона, где не был бы зарегистрирован хотя бы один случай кори», - подчеркнул директор ЦОЗ.

Он рассказал, что осложнения от кори регистрируются у 7-11% больных, а летальные случаи случаются с частотой 1 на 900-1000 заболевших. Всего с начала 2018 года от кори умерло четверо людей - двое детей и столько же взрослых.

Курпита сообщил, что на 1 февраля в рамках усиленной иммунизации было провакцинировано 73% детей, которые в свое время пропустили первую дозу вакцины, и 78% детей, которые вовремя не получили вторую дозу вакцины. В начале прошлой недели остаток вакцин составил 267 тысяч доз. В течение прошлой недели по всей Украине было использовано 41 тыс. 398 доз вакцины КПК.

Напомним, в ночь на 3 февраля в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице умерла 25-летняя женщина, которая болела гриппом и корью.

Всего с начала вспышки заболеваемости корью в Украине умерли 9 взрослых и детей.