Министерство здравоохранения обновило перечень «Доступных лекарств», добавив в список 41 новый препарат.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство здравоохранения утвердило новый реестр препаратов правительственной программы «Доступные лекарства», которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно или с незначительной доплатой», - отмечается в сообщении.

В обновленный реестр лекарств вошло 239 препаратов 48 производителей, из которых 18 производителей украинских и 30 – иностранных. Напомним, ранее в программе участвовали 198 препаратов 43 производителя.

Обновленный реестр также был дополнен еще 2 действующими веществами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа - Лозартан (11 препаратов) и Глибенкламид (3 препарата). Всего в программе 23 действующих вещества.

По сравнению с предыдущим перечнем в новом реестре стало на 24 позиции больше для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 14 – для диабета II типа, на 3 – для лечения бронхиальной астмы.

«Благодаря новому механизму ценообразования (дополнительные 5 дней для фармкомпаний для снижения своих ценовых предложений), список бесплатных препаратов удалось расширить дополнительно на 13 наименований. В новом перечне уже содержится 47 препаратов, которые на 100% будут возмещаться за государственный счет», - отметили в Минздраве.

Напомним, правительственная программа «Доступные лекарства» начала действовать в апреле 2017 года. За 9 месяцев работы программы пациенты получили лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы почти за 14 млн рецептов на более 614 млн грн бюджетных средств.

Каждая третья аптека принимает участие в программе – сейчас их 6761.

Для того чтобы получить препараты по этой программе, нужно обратиться к врачу, получить правильно выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить выбранные лекарства.

Подробнее о программе: https://goo.gl/pA2r4V и http://liky.gov.ua

Карта аптек, участвующих: https://goo.gl/dCEMCw