Наглядным примером той разрушительной пропаганды, которой сегодня занимается «партия войны», назвали в пресс-службе Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» заявление Дмитрия Корчинского в эфире «Эспрессо.TV», призвавшего к физическому уничтожению лидера Движения.

«То, что призыв к физическому уничтожению политического оппонента прозвучал из уст ура-патриота, националиста и радикала на «Эспрессо.TV» — телеканале, одним из собственников которого является жена «фронтовика» Николая Княжицкого, вполне закономерно. Это наглядный пример той разрушительной пропаганды, которой сегодня занимается «партия войны». Декларируя демократические ценности и европейские стандарты, воинствующие «фронтовики» и радикалы игнорируют право украинцев на свободу мысли и слова, навязывая гражданам как единственно правильную позицию «партии войны». И даже не считают нужным скрывать такой тоталитаристский подход, откровенно и цинично угрожая оппонентам», — говорится в заявлении пресс-службы.

В «Украинском выборе» напомнили, что заявление Корчинского — далеко не первый призыв к физической ликвидации Виктора Медведчука.

«Два года назад подобные угрозы звучали из уст Андрея Левуса, Сергея Высоцкого, Николая Княжицкого. В феврале прошлого года Владимир Парасюк заявил: «Я считаю, что Медведчука нужно уничтожить физически, этим должны заниматься спецслужбы». И вот теперь Корчинский. К сожалению, призывы к насилию, которые можно расценить как угрозу жизни Виктора Медведчука — известного политического и общественного деятеля, представители правоохранительных органов проигнорировали. Преступное бездействие правоохранителей уже стало нормой в Украине, где «реформаторами», по сути, «демонтированы» устои правового государства», — напомнили в пресс-службе.

В демократической стране подобные грубые нарушения демократических и правовых норм ― преследование инакомыслия и угрозы физической расправы над идеологическими оппонентами попросту недопустимы.

«Как недопустимо и игнорирование правоохранительными органами таких публичных заявлений», — уверены в движении.