также в разделеОбщество
В Украину идет потепление и снегопады 21
ГПУ не будет просить продления меры пресечения для Саакашвили 13
Адвокат заявляет, что срок домашнего ареста Саакашвили истек 20
Невестка Порошенко о Мальдивах: Раз в год человек может себе это позволить 32
Суд передал залог за Гужву в бюджет и разрешил его задержание 60
В Украине стартовала регистрация на ВНО 27
Закон об усилении ответственности за неуплату алиментов вступил в силу 39
СМИ: Хорватия хочет вернуть Украине неисправные истребители 117
Сутки в зоне АТО: 4 обстрела, потерь нет 21
5 февраля. Картина дня 55
Минфин предупреждает украинцев о телефонных мошенниках 96
Суд решил оставить памятник Екатерине II в центре Одессы 41
«Он просто особь»: Шокин прокомментировал слова Байдена о «сукином сыне» 259
«Черный список» Минкульта пополнился еще 4 россиянами 33
Членам Кабмина не дали премию по результатам работы в 2017 году 41
Супрун: Против Украины могут применить оружие массового уничтожения 303
Дочь Шокина подает в суд на Байдена из-за «сукиного сына» 73
В Украину идут 18-градусные морозы 168

Елена Зайцева может быть признана виновной в деле о смертельном ДТП в центре Харькова в октябре прошлого года.

Об этом сообщается в обвинительном акте, который есть в распоряжении ТСН.uа.

Согласно документу, Зайцева обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть шести человек, тяжкие и средней тяжести травмы еще шести человек.

Зайцева нарушила ряд пунктов Правил дорожного движения (п.п. 8.7.3 (г, е), 8.10, 8.11, 12.4). Действия водителя признаны такими, которые не отвечали требованиям Правил, и находились, с технической точки зрения в причинной связи с возникновением данного дорожно-транспортного происшествия.

«Зайцева 18.10.2017 года примерно в 20:43, управляя технически исправным автомобилем Lexus RX 350 г.н. АХ 0032 ЭС, двигалась по улице Сумской со стороны площади Конституции, приближаясь к перекрестку с улицы Сумская и переулка Мечникова в Харькове, с превышением разрешенной скорости для движения в населенном пункте, а именно со скоростью не менее 80 км/ч, действуя неосторожно, проявила преступную самонадеянность, не приняв своевременных мер для уменьшения скорости движения транспортного средства вплоть до его остановки, при включении для него желтого, а затем красного запрещенных сигналов светофора, въехала на перекресток, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg, г.н. АХ 7970 ЭМ, под управление Дронова Г.А., который двигался со стороны улицы Рымарская в направлении улицы Пушкинская в Харькове, после чего автомобиль Lexus RX 350, выехал на тротуар, где произошел наезд на пешеходов, чем Зайцева Е.А. грубо нарушила требования п.п. 8.7.3 (г, е), 8.10, 8.11, 12.4 Правил дорожного движения Украины», - говорится в документе.

Однако в обвинительном акте говорится об обстоятельствах, которые смягчают наказание для Зайцевой. «Согласно ст. 66 УК Украины, является чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение причиненного ущерба потерпевшим», - отмечается в акте.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога. 

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное

13 декабря Зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. 

Киевский районный суд Харькова продлил ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля 2018 года.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога. 

14 декабря 2017 года Киевский райсуд Харькова продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток до 10 февраля.

2 февраля обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Зайцевой и Дронова передан в суд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

158
Теги