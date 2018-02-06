Елена Зайцева может быть признана виновной в деле о смертельном ДТП в центре Харькова в октябре прошлого года.

Об этом сообщается в обвинительном акте, который есть в распоряжении ТСН.uа.

Согласно документу, Зайцева обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть шести человек, тяжкие и средней тяжести травмы еще шести человек.

Зайцева нарушила ряд пунктов Правил дорожного движения (п.п. 8.7.3 (г, е), 8.10, 8.11, 12.4). Действия водителя признаны такими, которые не отвечали требованиям Правил, и находились, с технической точки зрения в причинной связи с возникновением данного дорожно-транспортного происшествия.

«Зайцева 18.10.2017 года примерно в 20:43, управляя технически исправным автомобилем Lexus RX 350 г.н. АХ 0032 ЭС, двигалась по улице Сумской со стороны площади Конституции, приближаясь к перекрестку с улицы Сумская и переулка Мечникова в Харькове, с превышением разрешенной скорости для движения в населенном пункте, а именно со скоростью не менее 80 км/ч, действуя неосторожно, проявила преступную самонадеянность, не приняв своевременных мер для уменьшения скорости движения транспортного средства вплоть до его остановки, при включении для него желтого, а затем красного запрещенных сигналов светофора, въехала на перекресток, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg, г.н. АХ 7970 ЭМ, под управление Дронова Г.А., который двигался со стороны улицы Рымарская в направлении улицы Пушкинская в Харькове, после чего автомобиль Lexus RX 350, выехал на тротуар, где произошел наезд на пешеходов, чем Зайцева Е.А. грубо нарушила требования п.п. 8.7.3 (г, е), 8.10, 8.11, 12.4 Правил дорожного движения Украины», - говорится в документе.

Однако в обвинительном акте говорится об обстоятельствах, которые смягчают наказание для Зайцевой. «Согласно ст. 66 УК Украины, является чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение причиненного ущерба потерпевшим», - отмечается в акте.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.

13 декабря Зайцева заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность.

Киевский районный суд Харькова продлил ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля 2018 года.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан). 9 ноября суд арестовал Дронова на 42 суток без права внесения залога.

14 декабря 2017 года Киевский райсуд Харькова продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток до 10 февраля.

2 февраля обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Зайцевой и Дронова передан в суд.